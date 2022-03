Ein emotionaler Hilfstrip

Der Transporter der Mofa-Freunde aus Kirchlengern steht an der slowakisch-ukrainischen Grenze in der Schlange. Als eine geflüchtete Mutter vorbeigeht, reichen die 2-Ströke Wankers ihrem Kind eine kleine Zahnbürste aus dem Fahrzeugfenster. Die Frau bricht in Tränen aus, bedankt sich herzlich bei der Truppe. Es ist wohl der emotionalste Moment auf dem 1300 Kilometer langen Hilfstrip.

Freitagabend, 20 Uhr: Am Vereinsheim der Wankers geht‘s los. „Eigentlich wollten wir nur mit einem Transporter samt Anhänger fahren. Wir hatten aber so viele Spenden, dass wir schließlich mit vier Mann und zwei Fahrzeugen aufgebrochen sind“, sagt Florian Werner, der die Idee für die Aktion hatte und seine Mofa-Kumpels mitreißen konnte. Der 37-jährige Bünder, Patrick Dönges (Kirchlengern), Felix Heithölter (Bielefeld) und Christian Gissel (Espelkamp) wechseln sich auf der 18,5 Stunden langen Fahrt am Steuer ab. Auf den Autobahnen in Polen sind etliche Hilfstransporte unterwegs. Die Mofa-Fans sehen Fahrzeuge aus Deutschland, Italien, Dänemark – teils haben sie solidarisch die ukrainische Flagge am Wagen. Während viele von ihnen die polnisch-ukrainische Grenze ansteuern, fahren die Mofa-Freunde zur Grenze Ukraine/Slowakei. „Dort mangelt es den Menschen noch mehr an Hilfsgütern“, hat Werner recherchiert.