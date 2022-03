Ein Fahrdienst auch in Hüllhorst?

Das ist auch schon das passende Stichwort, denn Günter Obermeier zieht in Erwägung, einen Seniorenfahrdienst nach Stemweder Vorbild für die Gemeinde Hüllhorst vorzuschlagen. Daher ist Reinhard Grewe, Vorsitzender des Vereins Senioren-Fahrdienst Stemwede, eingeladen, über das seit 1. Dezember 2020 laufende Projekt zu referieren. Der Vortrag mit anschließender Diskussion wird am Freitag, 18. März, um 16 Uhr in der Ilex-Halle zu hören sein. Auch der Verein „MITTeinander in Hüllhorst“ habe Interesse an dem Thema bekundet, so dass auch dieser mit zu dem Info-Treffen einlade, sagte Günter Obermeier im Gespräch mit dieser Zeitung. „Durch den Erfahrungsbericht haben wir einen Einblick, ob das auch etwas für Hüllhorst wäre.“ Anmeldungen für die Veranstaltung nimmt Günter Obermeier per Telefon/Whats-App unter der Rufnummer 05741/9216 oder 0160/97850864 oder E-Mail an guenter@obermeier.info bis zum 15. März entgegen.

