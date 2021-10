Ein fesselndes Frauen-Porträt

Espelkamp

Wie ein Gewitter in ihrem Kopf, wie Blitze dringen Worte zu ihr durch: „Emotional, überempfindlich, verrückt.“ Marie Curie kämpft mit sich und gegen die Stimmen in ihrem Kopf, als 1923 die erste Augenoperation bevorsteht. Im Krankenhaus wirkt sie angespannt, unnahbar und doch so zerbrechlich. Sorgt sich darum, jemand könnte von ihren Problemen mit den Augen erfahren.

Von Wiebke Henke