Ein Fest der Völkerverständigung

Kalletal/Lemgo

Ein wenig Farbe unter den trüben Januar-Himmel haben die Delegationen der Gemeinde Kalletal und der Stadt Lemgo am Mittwochmittag auf die Tartan-Laufbahn des Stadions am Walkenfeld in Lemgo-Brake gezaubert. Stolz präsentierten sie fünf bunte Gymnastikringe, mit denen sie das olympische Symbol formten. Anlass war eine schöne Nachricht: Beide Kommunen werden als „Host Town“ Gastgeber-Städte bei den Special Olympics World Games, die vom 17. bis 23. Juni 2023 in Berlin stattfinden.

Von Joachim Burek