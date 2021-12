Ein Fest für das Auge

Schloß Neuhaus

Um den Paderbornern in dieser eher dunklen Zeit ein kleines Licht der Hoffnung an die Hand zu geben und sie zu animieren, in ihrem gewohnten Familienkreis den Schritt an die frische, winterliche Luft zu wagen, wird die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft den Neuhäuser Schlosspark von diesem Freitag, 3. Dezember, an bis zum 22. Dezember wieder in eine kunstvolle Lichtinstallation verwandeln.

Von und