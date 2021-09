Ein Fest für die Sinne

Elegante Formen, Materialien besonderer Güte und nicht zuletzt seltene Raritäten – das sollen die Besucherinnen und Besucher an den Ständen des Kunsthandwerkermarktes „Exklusiv & Schön“ entdecken können. Er ist am Samstag, 18., und Sonntag, 19. September, 2021 vor der Wandelhalle im Kurpark.

Unter dem Motto „Exklusiv & Schön“ steht am Wochenende 18. und 19. September der Kunsthandwerkermarkt vor der Wandelhalle im Kurpark in Bad Oeynhausen.

Am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr bieten die Künstler, Kunsthandwerker und Designer ihre Produkte an. Der Eintritt ist frei.

40 Stände

ie Besucherinnen und Besucher finden auf dem Markt Zauberhaftes für Groß und Klein, Nützliches und Spielerisches sowie moderne und traditionelle Kostbarkeiten. An rund 40 Ständen werden Silber-, Gold- und Edelsteinschmuck, edles Strickdesign, maßgeschneiderte Mode, Hüte und Mützen, Taschen aus verschiedenen Materialien, Accessoires für Damen und Herren, aber auch handgefertigte Bürsten und Besen, Gedrechseltes und Getöpfertes, dekorative Bilder oder Skulpturen aus Holz, Metall und Stein angeboten. Alle Künstler, Handwerker und Designer sind selbst anwesend und geben Auskunft über ihre Produkte, die verwendeten Materialien und die Herstellung.

Hygienekonzept

„Exklusiv & Schön“ ist in ein Sicherheits- und Hygienekonzept eingebettet. Der Markt findet in einem abgetrennten Bereich statt. Zugangskontrollen sorgen dafür, dass die zulässige Besucherzahl nicht überschritten wird. Auf dem Gelände gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Es wird zudem empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. An den Eingängen und auch an den Ständen werden Handdesinfektionsmittel vorgehalten.

Veranstalterin von „Exklusiv & Schön“ ist Birgit Rehse – Tourismusberatung & Eventmanagement. Sie wird von der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH unterstützt.