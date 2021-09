Ein Festival der leckersten Burger

Nach der langen pandemiebedingten Pause sind viele Bad Driburger am Wochenende endlich einmal wieder „auswärts essen“ gegangen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn für den „Cheatday“ Streetfood-Markt hatten zwölf Food Trucks unter freiem Himmel auf dem Parkplatz neben dem Kino der Badestadt eingeparkt.

„Cheatday“: Beim Streetfood-Markt in Bad Driburg nach Herzenslust auswärts mit Genuss essen

Ob würzig, knackig, cremig, salzig, süffig oder süß - die kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt, mit einer großen Portion Liebe angerichtet, trafen den Geschmack der Badestädter. Und das dank der niedrigen Inzidenzen auch fast ohne Corona-Auflagen.

„Das schmeckt nach Heimat“, sagt der gebürtige New Yorker Justin und beißt genüsslich in seinen „Giant Burger“ mit extra scharfer Chili-Mayonnaise. Schließlich stammt der 34-Jährige aus Amerika, dem Mutterland des Fastfoods. Seine Banknachbarin Saskia hat sich derweil für einen vegetarischen Langos und üppig belegte Fritten entschieden. „Wir sind große Street Food-Fans“, betont das Paar, das den Ausflug mit Sohnemann und Schwiegermutter sehr genoss.

Burger-Meister: René Quinting (links) und Chris Halbach sind die Jungs von „Black Heart BBQ“ aus Münster.Burger-Meister: René Quinting (links) und Chris Halbach sind die Jungs von „Black Heart BBQ“ aus Münster. Foto: Silke Riethmüller

Nach den Einschränkungen des Lockdowns freuten sich aber auch die mobilen Burgerbrater wieder auf den persönlichen Kontakt zu ihren Gästen. „Das hat uns wirklich gefehlt“, sagen die Veranstalter des „Cheatdays“, die mit den Besucherzahlen des ersten Abends in der Innenstadt schon sehr zufrieden waren, am Samstagnachmittag.

Nicht nur bei den Jungs von „Black Heart BBQ“ aus Münster gab es neben saftigen Pulled Pork-Burgern, rauchigen Spare Ribs und einem Lolli zum Nachtisch daher für jeden Gast auch einen flotten Spruch mit auf den Weg. Man merkt, wie sehr den Foodies der „Cheatday“-Familie dieser Teil ihres Jobs am Herzen liegt.

Der Eintritt zum Bad Driburger „Cheatday“ – was aus dem englischen Sprachgebrauch übernommen wurde und so viel bedeutet, wie Schummel-Tag oder Ausnahme-Tag und die aktuelle (Corona-)Diät einfach mal für 24 Stunden aushebelt – war frei, das Speisenangebot so vielfältig wie originell und international.

Ob Veganer oder Fleischliebhaber: Vom amerikanischen Burger bis zum ungarischen Hefegebäck, von französischen Crêpes bis zu spanischen Churros, da war für jeden Gaumen etwas dabei.