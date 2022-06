Ein Festival für die Heimat in der Welt

Bielefeld

Kulturen aus aller Welt, die in Bielefeld längst beheimatet sind – ihnen wollte das Heimatwelt-Festival eine vor allem musikalische Plattform bieten. Im Ravensberger Park begegneten sich an zwei Tagen Maultrommel und Didgeridoo, Kanun und Oud, es gab Indie-Folk, Jazz, Hip Hop, Folk und alles, was sonst so klingt und singt und swingt.

Von Burgit Hörttrich