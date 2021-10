Ein feuriger Trommelwirbel

Pure Lebensfreude hat das Musikerquartett plus einem Gast am Samstag in der Versöhnungskirche bei einem zweistündigen Konzert auf die Bühne gebracht. Juan-Bautista Sáenz, Osvaldo Hernandéz, Marcus Maria Köster, Fritz Krisse und Daniel Le-van-Vo ließen das 100-köpfige Publikum das Feuer der Rhythmen spüren.

Foto: Uschi Mickley