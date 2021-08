Ein filmreifes Wirken im Ehrenamt

Hans Schäfer erhält von Landrat Sven-Georg Adenauer mit Verspätung das Bundesverdienstkreuz am Bande

Schloß Holte-Stukenbrock

Eigentlich sollte Hans Schäfer das Bundesverdienstkreuz am Bande bereits im vergangenen Jahr bekommen. Die Urkunde, die ihm in einer feierlichen Feststunde am Donnerstag von Landrat Sven-Georg Adenauer ebenfalls übergeben wurde, trägt das Datum 16. August 2020.

Von Dirk Heidemann