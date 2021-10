Ein Forschungslabor im Sinne der Kunst

Kunsthalle, Theater und Gymnasium am Waldhof starten in Bielefeld Pilotprojekt zur kulturellen Bildung

Bielefeld

Zwei Bielefelder Kulturinstitutionen und eine Schule beschreiten neue Wege, um kulturelle Teilhabe und Bildung neu zu denken. Die Kunsthalle und das Theater gehen gemeinsam mit dem Gymnasium am Waldhof ein Bündnis ein, um künftig kulturelle Bildungsbausteine fest im Unterricht zu verankern. Das Pilotprojekt „Von Kunst aus!“ ist jetzt in der 5. Jahrgangsstufe an den Start gegangen und soll künftig auf sämtliche Jahrgangsstufen ausgeweitet werden.

Von Uta Jostwerner