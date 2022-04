Ein Frühlingsstrauß beschwingter Melodien

Höxter

Das erste Frühlingskonzert des Sinfonischen Blasorchesters Höxter hat am Mittwoch in der Stadthalle viele Musikbegeisterte mit einem bunten Programm an Film und Musicalhits, Rock- und Soul- bis Schlagerstücken auf die Jahreszeit eingestimmt. Der Konzertabend stand in Zusammenarbeit mit der Landesgartenschau 2023 unter dem Motto „Schön hier - komm hören!“.

Von Antonia Johlen