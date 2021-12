Ein Galerist vom alten Schlag

Wieder geht ein Stück Tradition verloren. Lothar Andreas Janssen schließt seine Galerie und Werkstätten in der Grube. Die Räume hat er für Ende Februar 2022 gekündigt. „Der Kunstbetrieb hat sich total geändert, mein Alter auch, dem muss ich Rechnung tragen“, sagt das 78-jährige Paderborner Original.

Jahrzehntelang war Lothar Andreas Janssen von Bildern umgeben, jetzt will er mit 78 einen Schlussstrich ziehen.

Wenn auch seine Galerie verschwindet, werden seine Bilderrahmen in Paderborner Häusern bleiben. „Ich habe tausende von Rahmen vergoldet“, erzählt Janssen, der in dem renommierten Betrieb Ochsenfarth eine Ausbildung zum Restaurator absolvierte und in der Werkstatt neben zwei Vergolderinnen arbeitete. Der Chef Anton Ochsenfarth schärfte ihm damals ein: „Du musst mit den Augen stehlen.“