Ein ganz besonderer „Carnival“

Im Vorjahr musste er coronabedingt ganz ausfallen, sonst lockte er Zehntausende Besucher in die Innenstadt – in diesem Jahr wird sich der „Carnival der Kulturen“ zwischen diesen beiden Extremen bewegen.

Keine Parade durch die City, aber viel Programm auf sechs Bühnen. 66 Gruppen und Künstler präsentieren sich am Samstag in der Zeit von 14 bis 22 Uhr. Pro Stunde können bis zu 200 Besucher sich die vielfältigen Shows anschauen. Nach einer Stunde wird das Publikum gewechselt, die Shows der Gruppe werden mehrmals gespielt.

Dadurch ist es möglich, erstmals auch „leise“ Töne mit in das Programm aufzunehmen. Unter anderem wird es Poetry Slam und Theater aus der Theater-Werkstatt Bethel geben. Einige Höhepunkte des „Carnivals“ sind: die Hör-Bar (Kopfhörerevent) mit internationalen DJs in der „Open People Arena“ am Max-Planck-Gymnasium, das interaktive Schachspiel „Chaturanga“ der Stelzen- und Performance-Gruppe „Oakleaf“ in der Open Space Arena an der Gutenbergschule oder die „Create Music Stage“ für junge Musiker in der „Open Stage Arena“ am Bunker Ulmenwall.

Das Organisations- und Sponsorenteam des „Carnival“ hofft, dass die besondere Ausgabe 2021 beim Publikum ankommt. Foto: Privat

Die sechs Bühnen befinden sich an der Gertrud-Bäumer-Realschule, der Gutenbergschule, am Max-Planck-Gymnasium, vor der Founders Foundation hinter dem Stenner-Museum, dem Rathausplatz und am Bunker Ulmenwall. Neu dabei sind unter anderem die Arminis, die Prinzengarde aus Brackwede oder die Sauerländer Sambawämser aus Recklinghausen.

Einlass zu den einzelnen Bühnen gibt es nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete. Es besteht Maskenpflicht im Eingangs- und Ausgangsbereich, an den Catering-Ständen und an den Toiletten. Die Besucher können sich in zweier, vierer oder sechser Quadraten die Show anschauen, in den Quadraten herrscht keine Maskenpflicht.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos, lediglich für die „Hör-Bar“ wird ein Eintritt erhoben. Das genaue Programm gibt es im Internet unter www.carnival-bielefeld.de.