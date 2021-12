Ein ganzes Leben für die Musik

Nach mehr als 40 Jahren Mitgliedschaft im Staatsbad-Orchester Bad Oeynhausen hat sich die Cellistin Valerie Shearer am Samstag mit einem Konzert in der Wandelhalle von ihrem Publikum verabschiedet. Für alle Beteiligten in der gut besuchten Wandelhalle war es ein ganz besonderer Konzertnachmittag.

Valerie Shearer, gebürtige Schottin, wurde bereits in eine musikalische Familie hereingeboren. Mit zehn Jahren begann sie das Cellospiel zu lernen. Nach ihrem Studium am Schottischen Konservatorium spielte sie freiberuflich in vielen großen Orchestern in ihrer Heimat. Seit 1981 ist sie Mitglied im Staatsbad-Orchester in Bad Oeynhausen.