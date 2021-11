Ein Gärtner und Bücherwurm

Fritz Bremer geht nach 38 Jahren in der „Waldheimat“ in Rente – und erweitert die Öffnungszeiten seines Antiquariats

Werther

Als Gärtner geht Fritz Bremer nach 38 Jahren am Blotenberg am Dienstag in Rente, nicht aber als Buchantiquar. Denn schon einen Tag, nachdem ihn die Diakonische Stiftung Ummeln verabschiedet, weitet der 65-Jährige die Öffnungszeiten der „Bremer Stadtmusikanten“ an der Schloßstraße in Werther aus.

Von Margit Brand