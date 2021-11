„Ein Gebot der Nächstenliebe“

Städtisches Klinikum Bielefeld und Franziskus Hospital bieten Intensivbetten für Covid-Kranke an

Bielefeld

In Bielefelder Krankenhäusern sollen von diesem Wochenende an Covid 19-Patienten aus den deutschen Corona-Hotspots behandelt werden. In Bayern, Sachsen und Thüringen, wo die Inzidenz zum Teil vierstellig ist, droht der Kollaps auf den mit Schwerkranken belegten Intensivstationen.

Von Jens Heinze