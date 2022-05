Bad Oeynhausen

Die Wichtigkeit des Festivalthemas lag für Heiner Remmert auf der Hand. „Übersetzungen sind grundlegend, um in der aktuellen Situation im Gespräch zu bleiben“, sagte der Projektleiter des Netzwerks „literaturland westfalen“ am Samstag zur Eröffnung des Europa-Tages der Übersetzerinnen und Übersetzer in der Wandelhalle. Er bezog sich damit auf den Krieg in der Ukraine.

Von Malte Samtenschnieder