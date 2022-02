Ein Geschoss mehr ist erlaubt

Kaufinteressenten der Fährklause in Wehrden vermissen Wohnraum

Wehrden

„Unser Ziel muss es sein, mit der Fährklause in Wehrden wieder eine touristische Anlaufstelle zu schaffen.“ Diese Aussage von Bürgermeister Hubertus Grimm ist auch Tenor im Rat der Stadt.Einstimmig ist dort am Donnerstagabend der Beschluss gefast worden, einen Bebauungsplan aufzustellen mit dem Ziel, die Art und das Maß der baulichen Nutzung des Grundstücks an der Weserpromenade zu steuern.

Von Alexandra Rüther