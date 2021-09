„Ein Glücksfall für Halle“

Modehaus Brinkmann unter neuer Führung am Mittwochabend wieder eröffnet

Halle

Mit vielen neuen Ideen und einem veränderten Sortiment ist das Modehaus Brinkmann an der Bahnhofstraße nach einer Umbauphase wieder eröffnet worden. Das Unternehmerpaar Anja und Peter Jochmann, die beide viel Erfahrung in der Modebranche mitbringen, treten die Nachfolge des Ehepaares Brinkmann an. Bürgermeister Thomas Tappe freut sich im Sinne der Stadt sehr über die gefundene Lösung.

Von Stefan Küppers