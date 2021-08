Ein Glücksfall für Schützen und Stadtsportverband

„Danke, dass wir dich haben.“ Kurz und prägnant drückt es Peter-Olaf Hoffmann aus, was alle im voll besetzten kleinen Saal des Landhotels Jäckel bei dieser Feierstunde empfinden. Die Schützen weit über die Stadtgrenzen hinaus, die Haller Sportvereine, die Stadt Halle sowieso. Für sein über Jahrzehnte riesiges ehrenamtliches Engagement hat Landrat Sven-Georg Adenauer Reinhard Große-Wächter am Freitag das Bundesverdienstkreuz am Bande übergeben, das ihm vom Bundespräsidenten verliehen worden ist – einen Tag vor seinem 81. Geburtstag.

Landrat Sven-Georg Adenauer (links) und Bürgermeister Thomas Tappe (rechts) nach der feierlichen Übergabe des Bundesverdienstkreuzes an Reinhard Große-Wächter und Blumen als dickes Dankeschön an seine Ehefrau und Mitstreiterin Helga.

Als Große-Wächter 1966 aus beruflichen Gründen mit Ehefrau Helga von Münster nach Halle zieht, klopft er vorsichtig bei der Schützengesellschaft an, um Anschluss zu finden in der neuen Heimat, weiß Bürgermeister Thomas Tappe zu berichten. Ein Glücksfall für beide Seiten, denn Reinhard Große-Wächter findet nach dem Vereinsbeitritt 1970 neben seinem Beruf als hochqualifizierter Medizin-Techniker eine Aufgabe nach Feierabend. Daraus geworden ist bis ins Rentenalter fast ein Fulltime-Job, wie Landrat Adenauer in seiner Laudatio skizziert. Alle Ämter und Tätigkeiten, alle persönlichen Verdienste und das Mitwirken an großen Projekten aufzuzählen, würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen.