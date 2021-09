Ein Glücksschwein in der Zeitkapsel

Seit 2016 liefen die Gespräche über den Bau einer Seniorenresidenz auf dem Gelände der früheren Gärtnerei Grundmeier in Delbrück. Jetzt sind Fortschritte deutlich erkennbar: Am Mittwoch wurde der symbolische Grundstein gelegt, Ende 2022 soll das Gebäude fertig sein.

Symbolische Grundsteinlegung an der neuen Seniorenresidenz in Delbrück – Eröffnung wohl Ende 2022

Im September 2020 schloss die Gärtnerei Grundmeier nach 98 Jahren ihre Tore und wurde abgerissen. Anschließend begannen auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern die Bauarbeiten für den Neubau der Seniorenresidenz Delbrück. „Heute können wir mit coronabedingter Verspätung die Grundsteinlegung feiern“, sagte am Mittwoch Projektleiter Fabian Krüger vom Generalunternehmen Cureus, das für die Lindhorst-Gruppe die neue Senioren- und Pflegeeinrichtung errichtet.

Nach coronabedingter Verspätung jetzt im Zeitplan

Eine Zeitkapsel mit Münzen, einem Glücksschwein mit Glückspfennig und aktuellen Tageszeitungen fand Platz unter der künftigen Terrasse des Gebäudekomplexes. Der Bau liegt aktuell im Zeitplan. „Wir hoffen, das Gebäude bis zum Winter dicht zu bekommen und dann den Innenausbau durchführen zu können“, so Krüger, der ein baldiges Richtfest anstrebt. Krüger dankte allen am Bau Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Ausdrücklich nannte er die Familie Grundmeier, die mit dem Grundstücksverkauf das Projekt erst möglich gemacht habe.

Bürgermeister Werner Peitz machte deutlich, dass es neben Kindergärten, Wohn- und Gewerbegebieten in Delbrück auch Bedarf nach Wohnraum für Senioren und pflegebedürftige Menschen gebe.

Gärtnerei wäre 2022 100 Jahre alt geworden

„Für uns schließt sich im kommenden Jahr der Kreis: Die Gärtnerei wäre dann 100 Jahre alt geworden. Nun können wir 2022 die Neueröffnung der Seniorenresidenz feiern“, machte Claudia Grundmeier deutlich, dass die Familie Grundmeier die Entscheidung, die Gärtnerei zu schließen, reiflich überlegt und beraten habe. „Die gesundheitliche Situation sowie die Problematik rund um das Thema Fachkräfte haben uns zu der Entscheidung geführt, die wir aus heutiger Sicht als absolut richtig ansehen“, sagte Claudia Grundmeier.

Susanne Thon, Geschäftsleitung der Curavie-Betreibergesellschaft, erläuterte des Projekt. An der Rietberger Straße entstehen 80 Pflegeplätze in rollstuhlgerechten Einzelzimmern mit barrierefreiem Bad und WC. Große Fensterfronten sorgen für ein freundliches Ambiente. Die Zimmer sind mit Telefon- und Fernseh- sowie Internetanschluss ausgestattet.

Zur Seniorenresidenz gehören ein Pflege- und Wellnessbad sowie eine Vollküche mit eigenem Küchenteam und ein Restaurant mit Terrasse. „Für Gäste und Nachbarn werden wir einen Mittagstisch anbieten“, kündigte Thon an. Die Seniorenresidenz biete zudem eine Kurzzeit- und Verhinderungspflege, Pflege für Menschen mit Demenz und palliative Pflege.

In einer hauseigenen Wäscherei könne die Kleidung der Bewohner gewaschen werden, eine hauseigene Reinigung werde für Sauberkeit im Gebäude und in den Grünanlagen sorgen. „Wir werden ein offenes Haus sein, das Teil der Nachbarschaft wird. Wir freuen uns über Besucher aus dem Ehrenamt, nehmen aber auch gerne mit unseren künftigen Bewohnern an Veranstaltungen teil“, sagte Susanne Thon.