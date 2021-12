Ein großer Schritt in Richtung Förderung

Das Ministerium stellt den Kommunen Mittel in Aussicht, um ihre Sportstätten zu modernisieren. So soll die Erweiterung des Schul- und Sportzentrums Preußisch Oldendorf mit dem Bau eines Kunstrasenplatzes zur Mehrfachbenutzung gefördert werden. Die ursprünglich beantragte Fördersumme beträgt 750.000 Euro.

An der Sekundarschule Preußisch Oldendorf soll ein Kunstrasenplatz entstehen. 750.000 Euro an Förderung wurden ursprünglich dafür beantragt. Foto: Viola Willmann

Die Gemeinde Hüllhorst plant derweil die Sanierung des Sportlerheims in Schnathorst und kann dabei ebenfalls auf eine Förderung des Landes hoffen. Die ursprünglich beantragte Fördersumme beläuft sich in diesem Fall auf 352.000 Euro.

„Die Bekanntmachung des Ministeriums ist ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Förderung“, sagt die heimische Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann. Was jetzt jedoch noch ausstehe, sei die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bund. Außerdem seien die Kommunen Preußisch Oldendorf und Hüllhorst nun aufgerufen, ihre betreffenden Förderanträge aufgrund der dynamischen Baukostenentwicklung bei der Bezirksregierung bis zum 31. Januar 2022 zu aktualisieren.

Winkelmann hatte sich mit der zuständigen Ministerin Ina Scharrenbach in Verbindung gesetzt, nachdem beide Anträge aus Hüllhorst und Preußisch Oldendorf in den ersten Runden des Förderprogramms gescheitert waren. Die Hüllhorster Fachbereichsleiterin (Technik) Susanne Sassenberg hatte im Immobilienausschuss Mitte November bekannt gegeben, dass sich die Sanierung des Schnathorster Sportlerheims in der weiteren Auswahl zur Förderung befinde. Eine Aussage, ob das Vorhaben in das Programm aufgenommen werde, so Sassenberg damals, könne von der Bezirksregierung noch nicht getroffen werden.

Dritter Anlauf

Auf Nachfrage zeigte sich die Fachbereichsleiterin am Mittwoch optimistisch. Man sei wieder einen Schritt weiter. „Das ist ja auch schon unser dritter Anlauf.“ Bereits im November habe die Gemeinde mit der Überarbeitung des Förderantrags begonnen, so dass die Frist eingehalten werden könne.