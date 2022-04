Ein großes Herz für den Kleinen

Günter Frohreich aus Schloß Holte-Stukenbrock kennt an seinen Mini Coopern aus den Baujahren 1968 und 1973 jedes Einzelteil

Schloß Holte-Stukenbrock

Für viele ist er Kult und noch immer ist der „Kleine“ von der britischen Insel in der Auto-und Oldtimerszene heiß begehrt und beliebt. „Ich kenne an den historischen Mini Coopern jede Schraube im Schlaf und habe sowohl Motor, als auch Getriebe mehrfach in kleine Einzelteile zerlegt und wieder zusammengebaut“, sagt Günter Frohreich.

Von Manuela Fortmeier