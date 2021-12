„Ein guter Schäfer steht und schaut“

Bielefeld

Die zotteligen Vierbeiner fallen sofort auf, vor allem wegen ihrer gewundenen Hörner. „Waldschäferei“ steht am Weidezaun. Der Name hat jedoch nichts damit zu tun, dass die Tiere am Hang des Teutoburger Waldes Gras zupfen, sondern bezeichnet die Rasse. Waldschafe gehören zu den gefährdeten Haustierrassen.

Von Kerstin Sewöster