Ein halbes Jahrhundert im Quartier

Seniorenheim Haus Laurentius an der Weihestraße in Bielefeld feiert 50-jähriges Bestehen

Bielefeld

„Der Kirchenvorstand ist einstimmig der Auffassung, dass der geplante Neubau eines Altenwohnheims notwendig und sinnvoll ist.“ So steht es im Sitzungsbuch des Kirchvorstandes der katholischen Christkönig-Gemeinde vom 5. Januar 1968. Dreieinhalb Jahre später war aus diesem Beschluss dann Realität geworden: Am 10. Oktober 1971 weihte Weihbischof Paul Nordhues das Haus Laurents an der Weihestraße – am vergangenen Samstag hat das Seniorenheim sein 50-Jähriges Bestehen gefeiert.

Von Hendrik Uffmann