Ein Hauch von Advent in der Stadt

Der Regenschauer am Samstagabend trieb die Besucher zwar rasch nach Hauses, aber ansonsten freuten sich die Lübbecker Innenstadthändler über guten Besucherzuspruch am Wochenende zu Weihnachtsmarkt und erweiterten Geschäftsöffnungen.

Wiedersehen auf dem Weihnachtsmarkt: Bei einem Gläschen Glühwein schwelgen Kerstin Rademacher (von links), Rolf Heitland, Sandra Duffe, Siwana Wenstink in Erinnerungen. Lübbecke Marketing hatte viele Stehtische aufgebaut, damit die Besucher abseits der Stände ihre Getränke oder Speisen zu sich nehmen konnten..

„Es war gut gefüllt, aber nicht überfüllt“, zog der Geschäftsführer von Lübbecke Marketing, Peter Schmüser am Sonntagnachmittag Bilanz. Die Besucher seien zahlreich gekommen, hätten seiner Beobachtung nach aber nicht so lange an den Buden verweilt wie sonst.