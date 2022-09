Ein Hauch von New Orleans

War es vor 14 Tagen mit Mayquel González und dem Encuentro-Ensemble fast wie in Havanna, so entführte Jan Luley sein Publikum rund hundert Jahre zurück in die Welt des Jazz von New Orleans, eine Stadt, die er mehrfach besucht hat, in der er sich zu Hause fühlt.

Jan Luley gilt als einer der virtuosesten Pianisten unserer Zeit. „Seine Liebe zur Musik der Kreolen und Piano-Stilen aus New Orleans ist durchdrungen von unbändiger Energie, hintergründigem Spielwitz sowie tiefen Emotionen, die er über die Klaviatur in Klänge fasst“, diese Würdigung eines Musikkritikers konnte Luley an dem Abend im Altenkamp voll einlösen.

Dabei ist er auch ein großartiger Erzähler. Die Beschäftigung mit dem Jazz der frühen Jahre geriet nicht zu einer musealen Tour, sondern zu einer spannenden Auseinandersetzung mit den historischen Wurzeln des Jazz. So die Erzählung, die Jan Luley vor einem Stück von Jelly Roll Morton zum besten gab, die Geschichte von den ersten Siedlern, denen man fruchtbare Gegenden versprochen hatte, wo sie dann aber in den weiten Sümpfen des Mississippis gelandet waren, geplagt von Moskitos, Schlangen und Alligatoren.

Oder wenn er eine Version von ‚Oh when the Saints‘ spielte, die spontan kaum einer erkannt hätte. Der Abend blieb spannend und höchst unterhaltsam, was sich am Schlussapplaus dann auch zeigte. Ein Abend, dem eine Neuauflage in 2023 folgen sollte, so ein begeisterter Jazzfan. Diesen Zuruf nahm Friedrich Dransfeld für den Kulturkreis gerne auf und Jan Luley, dem die besondere Atmosphäre im Altenkamp gefallen hat, nickte spontan seine Zustimmung.