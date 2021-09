Ein Hauch von Normalität

Espeln

Wie früher. Wenn man sich die Zäune am Espelner Bürgerhaus wegdenkt, ist am Wochenende alles „wie vor Corona“. 1200 Gäste feiern am Samstagabend eine tolle Party, und auch zum Kranzreiten und der Reiterquadrille strömen am Sonntag die Besucher.

Von Meike Oblau