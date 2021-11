Ein Haus mit vielen Blumentapeten

Herford

An den Wänden Blumentapeten, aufgeklebte Zeitungsseiten oder aber Backstein: Max Artemkin liebt es, seine Gäste zu überraschen. „Wenn man in ein Hotel geht, will man vielleicht mal etwas anderes sehen als zuhause“, sagt der 43-Jährige. Jetzt ist sein Hotel namens „Aappartel“ geöffnet.

Von Hartmut Horstmann