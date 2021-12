Zu Lebzeiten war er in Hövelhof als „Pastors Heinrich“ fast besser bekannt als unter seinem Namen Heinrich Tanger. Als er am 23. Dezember 1953 starb, sagte der damalige Pastor Bernhard Jeken während der Totenwache: „Ein Heiliger ist von uns gegangen.“

Heinrich Tanger wurde am 7. Dezember 1873 an der Kämperriege in Hövelsenne als Sohn des Landwirts Georg Liborius Tanger geboren. In jungen Jahren kam Heinrich als Knecht auf den Oberramselhof (Familie Bultmann), später begleitete er die Landwirtschaft von Pastor Müller in Rhynern bei Hamm.

Zimmer in der Pfarrscheune

Um die Jahrhundertwende kehrte er als junger Mann, der die Senne liebte, zurück in seinen Heimatort. Arbeit, Lohn und Brot fand er als Knecht bei Pastor Clemens Joseph Bergmann, der in der Gemeinde noch eine kleine Landwirtschaft betrieb. Tanger wohnte in einem Zimmer in der Pfarrscheune, auch Pastors Scheune genannt, neben dem Jagdschloss (heute wird das Gebäude als Kulturscheune genutzt). So war er stets nah beim Vieh und seinem Arbeitsplatz.

Bergmanns Nachfolger, Pastor Karl Brix, führte die Landwirtschaft 1922 fort, und so blieb Pastors Heinrich in Lohn und Brot und bewohnte weiter das Zimmer im Fachwerkgebäude.

Gedenktafel informiert über Tangers Leben

Jetzt – im Geburts- und Sterbemonat des „Hövelhofer Originals“ – präsentierten Bürgermeister Michael Berens und Marketing-Leiter Thomas Westhof an dieser Stelle eine Gedenktafel, die über das Leben Tangers informiert. Vorübergehend ist sie neben der Hövelhof-Krippe angebracht, nach der Weihnachtszeit ist sie dann in der Kulturscheune am Eingang hinter den großen Holztoren zu finden.

Doch weiter mit der Lebensgeschichte von „Pastors Heinrich“: Unter Pastor Eduard Mantel, der das Pastorat 1935 übernahm, wurde die Landwirtschaft nicht weiter fortgesetzt.

Während Tangers Familie der Zwangsumsiedlung vieler Senner nach Mecklenburg folgte, die wegen der Vergrößerung des Truppenübungsplatzes Senne ihre Ländereien aufgeben mussten, blieb Pastors Heinrich in der Gemeinde. Als Gegenleistung für das Wohnrecht in der Pfarrscheune hielt er den Pfarrgarten und Teile des Schlossgartens in Ordnung.

So blieb es auch unter Pastor Bernhard Jeken, der 1945 im Hövelhofer Pfarrhaus Einzug hielt.

Viele Jahre später richteten katholische Jugendverbände in der leerstehenden Scheune die sogenannte „Muhbar“ als Treffpunkt ein. 2019 wurde das heute unter Denkmalschutz stehende Gebäude zur Kulturscheune umgebaut und saniert.

Glaube und tiefe Frömmigkeit

Glaube und tiefe Frömmigkeit zeichneten Heinrich Tanger ein Leben lang aus. Er war beim Männerverein Träger der Josefsfahne, die noch erhalten ist, begleitete regelmäßig die Fußwallfahrt von Delbrück nach Werl, pilgerte noch im hohen Alter nach Lourdes und besuchte zweimal die Heilige Stadt Rom.

Eines Tages führte sein Weg auch nach Mecklenburg, wo er die ausgesiedelten Nachbarn besuchte.

Fast an jedem Wochenende war er in der Senne mit dem Rad unterwegs und besuchte Freunde, Verwandte und Bekannte. In Hövelhof galt er als Mensch großer Liebenswürdigkeit, der mit seiner freundlichen Art das Christentum lebte.

Im Rentenalter verdingte er sich zu seiner sehr geringen Rente noch mehrfach als Gartenhilfe, behielt aber stets seinen Wohn- und Schlafraum in Pastors Scheune.

Knecht der Hövelhofer Pastöre

Kurz vor seinem 80. Geburtstag machte sich Pastors Heinrich, der letzte landwirtschaftliche Knecht der Hövelhofer Pastöre, auf den Weg nach Schloß Neuhaus, um seinem Neffen zur Hand zu gehen, dessen Haus wenige Tage zuvor abgebrannt war. Zu diesem Zeitpunkt kränkelte Heinrich Tanger bereits ein wenig. In Schloß Neuhaus ereilte ihn wenig später ein Schlaganfall.

In der Weihnachtswoche starb Pastors Heinrich im dortigen Andreas-Krankenhaus.

Am Tag vor Weihnachten 1953 wurde er beerdigt, nachdem man ihn zwei Tage auf der Deele in der Pfarrscheune aufgebahrt hatte. Während der Totenwache im nahen Gasthof Brink sagte Pastor Bernhard Jeken: „Ein Heiliger ist von uns gegangen“.

Nachzulesen ist diese Lebensgeschichte in den Aufzeichnungen von Elisabeth Stollmeier aus dem Jahr 1953, die noch im Pfarrarchiv erhalten sind.

Patt trägt seinen Namen

„Übrigens sind es auch nur wenige Schritte von der Kulturscheune in Richtung Parkplatz der Senne-Apotheke. Dort ist in weißer Schrift auf blauem Grund und in Frakturschrift ‚Pastors-Heinrich-Patt‘ als Namensbezeichnung für den Durchgang zum Schlossgarten zu lesen“, ergänzt Bürgermeister Berens abschließend.