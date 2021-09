Ein Herz für (vorbildliche) Autofahrer

Altenbeken

„Es muss wohl erst eine brenzlige Situation geben, bevor etwas passiert“, sagt Stephanie Dreyer. Doch so weit will es die Leiterin der Kindertagesstätte Heilig Kreuz in Altenbeken nicht kommen lassen. Am morgigen Freitag wollen sie, ihre Kolleginnen und ihre 59 Schützlinge ein Zeichen setzen, damit Autofahrer in der Spielstraße, an der die Einrichtung liegt, nicht zu schnell fahren.

Von Per Lütje