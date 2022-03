Ein Hilfstransport, der Leben rettet

Bielefeld

Niemand weiß, wie lange die Medikamente in Kiew noch ausreichen und die Hilfstransporte die Hauptstadt überhaupt noch erreichen. Deshalb schickte ein Netzwerk aus Bielefeld und Umgebung jetzt einen Transporter Richtung Kiew, der es in sich hatte: An Bord waren lokale Betäubungsmittel und Schmerzmittel von Ibuprofen bis Morphium. Der Wert: 16.000 Euro. Der Unterstützer aus der Ukraine: Bürgermeister Vitali Klitschko. Anfang der Woche sind die Medikamente sicher in Kiew angekommen.