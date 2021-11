Ein hochkarätiges Musikereignis

Die Philharmonische Gesellschaft Paderborn konnte für ihr Kaiserpfalzkonzert am Sonntag mit dem delian::quartett und der Sopranistin Claudia Barainsky hervorragende Künstler engagieren, die mit einem beziehungsreich konzipierten Programm und mit hochkarätiger Musikalität überzeugten.

Das „delian::quartett“ und die Sopranistin Claudia Barainsky begeistern in der Paderborner Kaiserpfalz

Begeisterter Applaus für die Musiker des Konzertes in der Kaiserpfalz (von links): Andriano Pinzaru (1. Violine), Andreas Moscho (2. Violine), Claudia Barainsky (Sopran), Lara Albesano (Viola) uns Hendrik Blumenroth (Violoncello).

In der Werkauswahl kam die Spannweite existenzieller Momente menschlichen Lebens spürbar zur Geltung. Mit Joseph Haydns Streichquartett in G-Dur, op. 77 Nr.1 (1799) eröffneten die Instrumentalisten den kammermusikalischen Konzertabend. Die beiden Werke op. 77 sind wohl die letzten Quartette, die Haydn vollendete. Mit ihnen verabschiedete sich der Komponist, gleichsam einem Vermächtnis, von einem Metier, das er als der „Vater des Streichquartetts“ maßgeblich entwickelt hatte. Die Darbietung des delian::quartett (2007 gegründet) verdeutlichte gekonnt, welch große, künstlerische Reife Haydns Werk ausstrahlt: geist- und ideenreich, klug humorvoll, formvollendet, zukunftsweisend. Haydn selbst hätte am mitreißenden Esprit des delian::quartett sicherlich seine Freude gehabt.