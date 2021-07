Ein Hörspiel an besonderen Orten

Vlotho

Starkregen, Überflutungen und Dürreperioden – der Klimawandel ist überall zu spüren, auch in Vlotho. Welche Ängste schürt das? Welche Hoffnungen haben die Vlothoer für künftige Generationen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Kunst-Projektes „Stadtbesetzung“, das das Vlothoer Kulturbüro in Kooperation mit dem NRW-Kultursekretariat in Gütersloh jetzt gestartet hat.

Von Joachim Burek