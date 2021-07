Ein Humorarbeiter vom Land

Florian Schroeder kommt am Samstag nach Lübbecke. Im Interview spricht er über über Klischees und Ethos, Wagnisse und seinen Besuch in Lübbecke.

Florian Schroeder, profilierter deutscher Kabarettist, Autor und Moderator, kommt zur „Kulturbühne im Hof“ in Lübbecke (Samstag, 20 Uhr). Der gebürtige Badener (41 Jahre) sammelte schon zu Freiburger Studienzeiten als Kabarettist und Parodist Bühnenerfahrung. Einem breiten Publikum ist der Wahl-Berliner bekannt durch die „Florian Schroeder Satireshow“ sowie die „Spätschicht“ in der ARD. Warum Corona in seinem aktuellen Programm „Neustart“ keine so große Rolle spielt, erzählt er im Interview für diese Zeitung. Die Fragen stellte Redakteurin Friederike Niemeyer.