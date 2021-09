Ein Hund geht zur Schule

Die Schüler der zweiten Klasse der GGS Ottbergen freuen sich, als Golden Retriever Carlos gemeinsam mit seiner Besitzerin, der Schul-Sozialarbeiterin Sandra Janiszewski, den Raum betritt. Carlos ist ein dreijähriger Rüde, der im vergangenen Schuljahr seinen Eignungstest und seine Ausbildung zum Therapiehund absolviert hat und nun zum Schulalltag in Ottbergen gehört. Das WESTFALEN-BLATT hat Carlos in der Schule besucht.

Samuel und Vincent, Klasse 1, waren eigentlich auf dem Weg in ein anderes Gebäude, kommen aber an Carlos nicht vorbei, ohne zu knuddeln. Darüber freut sich auch Sandra Janiszewski

„Ich habe schon während meines Studiums davon geträumt, einen Hund zu besitzen und ihn in meine Arbeit zu integrieren. Mit Carlos habe ich den perfekten Partner gefunden“, sagt Sandra Janiszewski, die seit 2018 als Schul-Sozialarbeiterin in der Grundschule beschäftigt ist. Carlos ist freundlich, geduldig und ruhig im Umgang mit Kindern, er liebt es, gekuschelt und gestreichelt zu werden. „Während der Ausbildung haben Carlos und ich gemeinsam gelernt, wie wir uns in verschiedenen Situationen, die während der tiergestützten Arbeit auf uns zukommen können, verhalten müssen. Carlos kann sich auf die Signale der Menschen um ihn herum einlassen und ich habe gelernt, seine Signale genau zu deuten“, erklärt Sandra Janiszewski. „Damit wird sichergestellt, dass sich das Tier hier wohlfühlt und seine Bedürfnisse berücksichtigt werden“, erklärt sie. Dies sei zum sicheren Umgang zwischen Hund und Kindern unerlässlich. Darüber hinaus ist Carlos geimpft, wird regelmäßig entwurmt, gegen andere Parasiten behandelt und ist in tierärztlicher Kontrolle.