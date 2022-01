Ein hundertjähriger Ritchie Boy

Vlotho

„Wir sind nur noch wenige – Erinnerungen eines hundertjährigen Ritchie Boys“ heißt der Titel der Autobiografie, die am 14. Januar zum 100. Geburtstag von Guy Stern erscheint. Der Literaturwissenschaftler feiert seinen Ehrentag in den USA. Aufgewachsen ist er in Hildesheim. Seine Mutter war Hedwig Silberberg aus Vlotho, die von den Nazi ermordet wurde.

Von Jürgen Gebhard