Ein „Ja“ am 22.2.22 ist noch schöner

Verliebte, die von einem unvergesslichen Hochzeitstag träumen, haben im Februar gleich zwei Mal die Chance – zumindest was das Datum angeht. Denn dann locken der 2.2.22 und der 22.2.22. Wer in Paderborn jetzt allerdings noch „Ja“ sagen will, muss allerdings aktuell auf ein „Nein“ vom Standesbeamten gefasst sein. Denn hier sind die einprägsamen Termine schon längst ausgebucht – trotz Pandemie und winterlicher Temperaturen, wie die Stadt mitteilt.

Demnach wollen am 2.2.22 sieben Paare den Bund fürs Leben eingehen. Bereits drei Wochen später folgt mit dem 22.2.22 der nächste Zweier-Tag, an dem sogar acht Trauungen angemeldet sind. „Es sind noch nicht alle Paare zur Anmeldung gekommen“, betont Jens Reinhardt, Pressesprecher der Stadt Paderborn. Für das Historische Rathaus gibt es noch freie Termine, die über den Traukalender online reserviert werden können. Wer in der ehemaligen Fürstbischöflichen Residenz in Schloß Neuhaus den Bund des Lebens schließen will, muss sich sputen: Dort sind Eheschließungen im Audienzsaal nur noch am 7. Oktober und 8. Oktober frei.