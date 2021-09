Ein Jahr auf den Start gewartet

Bielefeld

Nezir hätte schon seit einem Jahr Medizin studieren können: Der junge Bielefelder hatte eine Zusage für einen Studienplatz in Hannover. Dann aber entschied er sich zu warten, bis an der Universität Bielefeld die Medizinfakultät OWL an den Start ging. Am Donnerstag war es so weit, Nezir war dabei und lernte auch gleich die ersten Kommilitonen kennen.

Von Sabine Schulze