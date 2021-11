„Ein kalkulierbares Risiko“

Wie berichtet, müssen die Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen eine Mund-Nasen-Maske nur noch innerhalb des Schulgebäudes tragen und in der Klasse nur noch dann, wenn sie sich darin bewegen. Kritiker befürchten dadurch steigende Infektionszahlen. Das glaubt Peter Lütke Westhues, der das Peli­zaeus-Gymnasium mit 1300 Schülerinnen und Schülern leitet, aber nicht. Er verwies am Freitag auf steigende Impfquoten in der Oberstufe und der Sekundarstufe I. In der Oberstufe seien inzwischen mehr als 80 Prozent geimpft, sagte er dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Zudem würden die Schüler engmaschig getestet und zwar drei Mal in der Woche. Seit Ende der Herbstferien seien nur vier positiv auf Corona getestet worden. „Das Infektionsgeschehen ist zur Zeit unpro­blematisch“, betonte der Schulleiter. Wegen der erheblichen Anstrengungen der Schulen bei der Vorbereitung und Umsetzung der Tests und auch wegen des Lüftungskonzepts sei der Wegfall der Maskenpflicht am Sitzplatz „kein Blindflug“.

