Ein Käsebrötchen für die Umwelt

Schloß Holte-Stukenbrock

Auf eine leckere Belohnung dürfen sich alle Kunden der Bäckerei Wölke in Schloß Holte-Stukenbrock freuen, die am heutigen Mittwoch ohne motorisierten Untersatz kommen. „Wir schenken all unseren Kunden, die ohne Auto und vielleicht per Rad zu unseren Filialen kommen ein leckeres Käsebrötchen“, sagt Inhaber und Bäckermeister Daniel Wölke (42).

Von Erol Kamisli