Ein Knaller zum Jahreswechsel

Schloß Holte-Stukenbrock

In Schloß Holte-Stukenbrock entsteht ein weiteres Corona-Testzentrum. Eventuell schon ab Silvester will Walent-Tony Cerkez in den Räumlichkeiten des Hotels Schniedermann an der Oerlinghauser Straße 33 ein entsprechendes Angebot unterbreiten. Derzeit sichtet der Gastronom und Geschäftsführer der Konzertagentur Vibra Agency in seinem Zuhause in Schloß Holte-Stukenbrock Bewerbungsunterlagen.

Von Dirk Heidemann