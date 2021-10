Ein Konzert für die ganze Familie

Nachdem in der vergangenen Saison coronabedingt die Musikvermittlungskonzerte des Detmolder Kammerorchester (DKO) fast ausnahmslos pausieren mussten, präsentiert dieses besondere Orchester nun die Premiere seines neuen Familienkonzertprogramms in der Abtei Marienmünster. Beginn ist am Freitag, 29. Oktober um 17 Uhr.

Detmolder Kammerorchester tritt mit seinem neuen Programm „I got Music!“ in Marienmünster auf

Das Detmolder Kammerorchester will das Publikum auch in Marienmünster bestens unterhalten.

„I got Music!“ sei viel mehr als nur ein Konzert, betonen die Veranstalter: „Es ist eine lebendig dargebotene Geschichte auf den Brettern, die die Welt bedeuten.“ Valentina Rieks (Sopran), Clara Kreuzkamp (Mezzosopran) und Jakob Kunath (Bariton), das DKO und der Dirigent Guido Mürmann wollen das kleine und große Publikum mit in die zauberhafte Welt der Melodien, der Klänge, der Instrumente und des Gesangs nehmen. Unterschiedlichste Stücke aus Oper, Operette, Musical, Chanson bis zum schön-schlichten Lied sollen eine waschechte und spannende Musiktheaterhandlung entstehen lassen. „Da wird zusammen gesungen, mitgefühlt, gespielt, getanzt, es werden Pläne geschmiedet und schließlich ist sie wieder gefunden – die Musik, wie sie dazu gehört, wenn Menschen in vollen Zügen leben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das musikalische Angebot für Kinder und Familien sei beim ECHO-preisgekrönten Detmolder Kammerorchester eine Herzensangelegenheit. Und damit alle Besucher diese Premiere sicher und unbeschwert genießen können, findet das Konzert unter der aktuellen Coronaschutzverordnung statt. Der Zutritt ist demnach nur für vollständig geimpfte, nachweislich genesene oder tagesaktuell negativ getestete Personen möglich (3G-Regelung). Karten zu je zehn Euro (ermäßigt fünf Euro) sowie Gruppentickets für 20 Euro für die ganze Familie (zwei Erwachsene, zwei Kinder) gibt es im Vorverkauf über die Tourist-Information am Markt in Detmold (Telefon 05231/977328) sowie online auf detmolder-kammerochester.de. Restkarten soll es an der Abendkasse geben. Ermäßigung gibt es für Schüler, Studenten und Inhaber eines Schwerbeschädigtenausweises oder einer Kultur-Card des Landesverbandes Lippe. Das Konzertprogramm hat keine Altersempfehlung, sei aber für Erwachsene jeglichen Alters und Kinder im Vorschulalter bis zwölf Jahre besonders geeignet.

Am Sonntag, 12. Dezember, wird um 15 Uhr außerdem das Familienkonzert in einer weihnachtlichen Version im Konzerthaus Detmold zu hören sein.