Ein Lächeln für die Ewigkeit geschenkt

Als eine von 22 Schulen aus Westfalen-Lippe ist die Realschule Augustdorf, die auch viele Schüler aus Schloß Holte-Stukenbrock besuchen, als „Humanitäre Schule“ ausgezeichnet worden. Die Ehrung nahm André Kuper, Präsident des Landtags NRW, während der „Zertifizierungsfeier Humanitäre Schule“ des Jugendrotkreuzes Westfalen-Lippe im DRK-Tagungshotel Dunant in Münster vor.

In der Vergangenheit hatten sich die Projektideen der Schüler aus der 10. Klasse der Realschule Augustdorf immer mit der Altenarbeit im Augustdorfer Seniorenzentrum befasst. Corona-bedingt war es diesmal nicht möglich, die Senioren vor Ort zu besuchen. Bei der „Ausschau“ nach Alternativen, um Menschen in humanitärer Art und Weise Beachtung zu schenken, stieß die Projektgruppe um Janik Herbst und Chris David, die beiden Schüler waren zu Beginn des Schuljahres durch das Jugendrotkreuz zu „Humanitären Scouts“ ausgebildet worden, auf einen Zeitungsartikel in der Lippischen Landeszeitung. Die Redakteurin Seda Hagemann berichtete von der Begegnung mit Elisabeth Lesemann aus Heiligenkirchen. Sie ist 42 Jahre alt und hat vor 16 Monaten die kleine Mia geboren. Unmittelbar nach der Geburt wurde bei Elisabeth Lesemann die Krankheit „Amyotrophe Lateralsklerose“ (ALS) diagnostiziert.