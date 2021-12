Ein Leben mit Höhen und Tiefen

Hildegard Pingel wurde am 2. Januar 1922 in Paderborn geboren. An diesem Sonntag feiert sie ihren 100. Geburtstag in der Seniorenresidenz Weserstraße. Als Gratulant wird der Bürgermeister erwartet. Zu den weiteren Gästen gehört Sohn Rainer.

Foto: Kristin Wennemacher