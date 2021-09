Ein „Mahalo“ zur Eröffnung

Bewohner beziehen Wohnungen im Neubau der Familie Röcker an der Bad Oeynhauser Bahnhofstraße

Bad Oeynhausen

„Der Bau hat seine Spuren bei uns hinterlassen“, sagte Geschäftsführerin Maren Röcker am Mittwoch bei der Eröffnung des Neubaus der Sabirowsky Service und Wohnen GmbH an der Bahnhofstraße. Neben einem Angebot an Servicewohnungen ist dort nun auch die Tagespflege zur Post sowie der Pflegedienst „Ohana“ ansässig.

Von Louis Ruthe