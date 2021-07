Ein Meter lange Schlange sorgt für Unruhe am Badesee

Ringelnattermännchen erreichen in Deutschland durchschnittlich Gesamtlängen um 75 Zentimeter, Weibchen sind mit 85–152 Zentimeter deutlich länger.Die Ringelnatter (Natrix natrix) ist eine Schlangenart aus der Familie der Nattern (Colubridae). Sie ist mit mehreren Unterarten in großen Teilen Europas und Asiens verbreitet. Die Art lebt meist in der Nähe von Gewässern und ernährt sich überwiegend von Amphibien. Wie die anderen (in Mitteleuropa heimischen) Arten der Nattern ist die Ringelnatter für Menschen ungefährlich. Dieses Foto ist ein Symbolbild und zeigt nicht die Schlange am See.

Foto: dpa