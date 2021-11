Immerhin: „Die Gewerbesteuer-Einnahmen haben sich gut erholt, sie entwickeln sich wieder nach oben“, sagt Bürgermeisterin Sarah Süß. Um 2,3 Millionen auf 23 Millionen Euro, wie Kämmerer Jens Hahn aufzeigt. Auch für den Rest dieses Jahres rechne er noch mit einem satten Plus. Sei wegen Kurzarbeit weniger Einkommensteuer geflossen, sollten auch diese Erträge im kommenden Jahr wieder steigen: von 10,7 auf 11,3 Millionen Euro. Zwei Beispiele aus dem Haushaltsplanentwurf für 2022, den Sarah Süß und Jens Hahn jetzt vorgestellt haben.

Bürgermeisterin und Kämmerer stellen Steinhagens Haushaltsplanentwurf für 2022 vor – der wird Mittwoch in den Rat eingebracht

Dennoch: Große notwendige Investitionen und die unverändert hohe Kreisumlage bestimmen das Bild. So weist das prognostizierte Jahresergebnis unterm Strich am Ende ein Minus von 7,9 Millionen Euro aus – „ein unschönes Ergebnis“ nennt der Kämmerer dieses Defizit zwischen Einnahmen und Ausgaben. Fürs laufende Jahr hatte er ein Ergebnis von minus 3,2 Millionen Euro eingeplant, „wir haben allerdings ein etwas besseres Ergebnis in Aussicht“, erklärt er, ohne konkrete Zahlen zu nennen.