Ein mutiges, übermütiges Mädchen

Safariland Stukenbrock präsentiert stolz den Giraffennachwuchs – Name und Pate gesucht

Schloß Holte-Stukenbrock

„Sie sieht wirklich aus wie ein Steifftier.“ Der zoologische Leiter des Safarilandes Stukenbrock, Markus Köchling, hat sich verliebt. Verliebt in die großen Augen, in die langen Wimpern, natürlich den langen Hals und die langen Beine und die puscheligen Knochenzapfen. Die mutige junge Dame geht auf Markus Köchling zu und schnuppert an seiner Hand. Das Safariland Stukenbrock freut sich über Nachwuchs

Von Monika Schönfeld